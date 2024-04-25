تحديد موعد اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٤م، ومن المقرر أن تستمر لمدة ٣٠ يومًا، في ٢٧ مقرًا على مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن ١٥٨٠٠ دارس من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ١٥٨٠٠ دارس موزعة لجانهم على ٢٧ مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

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اختبارات الجامع الأزهر



ولفت د. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة ٣٠ يومًا، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ١٥٨٠٠ دارسا، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

ونوه مدير عام الجامع الأزهر، إلى أنه تقرر عقد اختبارات التخلف ابتداء من يوم ١ يونيو ٢٠٢٤م.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

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