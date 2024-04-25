الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

محافظ الكاش تتوقف عن العمل من الآن وحتى هذا التوقيت

محافظ الكاش، فيتو
محافظ الكاش، فيتو

توقفت خدمات الكاش لشركات  المحمول  عن العمل من الآن ولعدة ساعات  حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع التوقيت الصيفي وتغيير الساعة. 

خدمة فودافون كاش 

أوقفت  فودافون خدمة فودافون كاش  من 11 مساء إلى فجر الجمعة 26 أبريل حتى الثالثة فجرًا، مع تأثر بعض الخدمات الأخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات وذلك للتحديث التقني للأنظمة. 

 

خدمة اتصالات كاش 

اوقفت اتصالات  خدمة محفظة الكاش الخميس الموافق 25 أبريل من وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

 

خدمة أورنج 

كما أوقفت أورنج  خدمة محفظة الكاش الخميس من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الثالثة فجرًا؛ وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

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كما أرسلت فوري إلى عملائها رسالة تؤكد أنه لبداية العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل، يرجى العلم أن خدمات الكارت الأصفر، ماي فوري تقسيط وفوري يومي ستكون غير متاحة مؤقتًا بدأً من الساعة ١١:٣٠ مساء يوم الخميس الموافق ٢٥ أبريل إلى ٤ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل للقيام بتحديثات. 

وكانت محافظ المحمول قد كشفت مع بداية التوقيت الشتوي أيضًا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت. 

ويبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الصيفية من يوم 26 أبريل وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

 

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

 

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي complaints@tra.gov.eg

 

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس آب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ –  ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ –  ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

شكاوى مستخدمي الاتصالات 

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات  عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك – لينكد إن – إنستجرام – تويتر”. 

 

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