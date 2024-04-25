إزالة حالة تعد بكفر سعد وتنفيذ 11 قرار إزالة خلال حملات اليوم



تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت مطلع هذا الأسبوع..

تنفيذ ١١ قرار إزالة بمساحة ١١٠ أمتار طولية لمواسير صرف بالمخالفة لقانون الرى بكفر سعد

حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم عن إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بكفر سعد على مساحة ٤٨ متر مربع، علاوة على تنفيذ ١١ قرار إزالة بمساحة ١١٠ أمتار طولية لمواسير صرف بالمخالفة لقانون الرى بكفر سعد..

وفى هذا السياق،، بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة ٢٩ حالة على مساحة ٢٣٢٦متر مربع وتنفيذ ١٦٢ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ مترا طوليا.

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فيما وقد أشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة..



تنفيذ ٣١ قرار إزالة بمركز كفر سعد وإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بالمحمدية

واستمرارا للحملات نجحت الجهود المبذولة اليوم فى إطار حملات الموجة الـ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة عن تنفيذ ٣١ قرار إزالة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى عبارة عن رفع جسر وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد على مساحة ٣١٠ أمتار طولية وإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بالمحمدية بمساحة ٤٠٠ متر..



وأشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إزالة ٢٨ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٢٢٧٨ م٢، هذا إلى جانب تنفيذ ١٥١ قرار إزالة بمساحة ١٥١٠ أمتار طولية، وذلك منذ انطلاق تلك المرحلة مطلع الأسبوع الجارى، كما ذكرت " المحافظ " أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل اى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة..

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين..