خطأ إداري يمنح الإنتاج الحربي نقاط مباراة الشرقية للدخان

دوري القسم الثاني، قررت لجنة المسابقات احتساب نتيجة مباراة إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” مع الإنتاج الحربي لصالح الثاني 2-0 نظرا لمشاركة إسماعيل أشرف لاعب إيسترن رغم إيقافه.

قرار لجنة المسابقات

وجاء قرار لجنة المسابقات ليشعل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية لمجموعة القاهرة وبحري للتأهل لبطولة دوري المحترفين قبل ساعات من إقامة مباراة الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية في الجولة الأخيرة للمجموعة.

ويتواجد كهرباء الإسماعيلية في صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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وفي حال فوز كهرباء الاسماعيلية أو التعادل مع الإنتاج الحربي يتأهل الكهرباء إلي دوري المحترفين بينما يمتلك الإنتاج الحربي فرصة واحدة وهي تحقيق الفوز على الكهرباء لخطف تذكرة التأهل لدوري المحترفين والمنافسة للتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

يشارك في دوري المحترفين هذا الموسم 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني ب.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى سواء في منافسات الصعود أو الهبوط.