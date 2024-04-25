تعرف على تفاصيل أغنيتين أعاد تقديمهما محمد فؤاد للراحل مسعد رضوان (فيديو)
توفي اليوم الخميس المطرب مسعد رضوان والذي أطلق عليه لقب “مطرب الجامعات" ونال شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات.
نقابة المهن الموسيقية تنعى المطرب الراحل
ونعت نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية، برئاسة الفنان خالد بيومى، الراحل الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وقالت النقابة فى بيان رسمى: "إن الشرقية فقدت مطربا كبيرا تبقى بأغانيه في ذهن محبيه، ويتقدم نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".
وأعاد محمد فؤاد غناء أغنيتين للراحل مسعد رضوان الأولى بعنوان “يلا بينا يلا” وهي من كلمات وألحان فولكلور نوبي وتوزيع محمد هلال.
والأغنية الثانية التي أعاد تقديمها محمد فؤاد للراحل مسعد رضوان وهي بعنوان متغربين وهي من كلمات مسعد رضوان وألحان وتوزيع عزت أبو عوف.
مسعد رضوان التحق بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق واكتشفوا موهبته أصدقائه المقربين وشارك في منتخب الجامعة للغناء وكان يحصل عدة مرات على المركز الأول كما أنه يمتلك موهبة التلحين والكتابة.
وأطلق المطرب الراحل مسعد رضوان أول ألبوماته عام 1979 كما أنه أحيا عددا من الحفلات ومن أبرز أغانيه يلا بينا وقبل ما تخترعوا الذرة وقنبلة نووية ومتغربين ويا دنيا دواره وغيرهم من الأغاني الأخرى.
كما أن مسعد رضوان وصل للعالمية من خلال غنائه مع فريق “جيبسي كينج”أغنية يلا بينا يلا".
وكان كتب الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية من خلال موقع “فيس بوك”: "الله يرحمك يا حبيبى ويغفرلك ويسامحك البقاء لله فى الأخ والصديق الغالى الفنان مسعد رضوان ابن بلدى الغالى.
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