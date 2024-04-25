استجابة لشكاوى المواطنين، حملة لإزالة الإشغالات بالبساتين (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتم تحرير عدد 5 محاضر، و18 حالة إزالة إدارية، وتم رفع كافة صور الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات التى تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات مستمرة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للقاهرة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء غرب القاهرة، والساحل، وشرق وغرب مدينة نصر، والسلام أول، والخليفة، والزاوية الحمراء، وشبرا، وميدان عبود، وباب الشعرية، والمعادى، والنزهة، وروض الفرج، والمقطم،والشرابية، وطرة، والموسكى، وعين شمس، وحلوان، والازبكية تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمحال، والأكشاك والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الحى، كما تم تحرير ٨٨ محضر إشغال طريق، و١٢ محضر باعة جائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.