ضمن أعمال الموجة 22، إزالة التعديات على 6 أفدنة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة لإزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالطريق الدائري الغربي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل؛ حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، تمكن لجنة مشكلة برئاسة أحمد صدقي عبد الله مساعد رئيس المركز، بإزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالطريق الدائري الغربي بمدينة الخارجة، حيث تم تجريف وتحديد مساحة 6 أفدنة وتسويتها تمهيدًا للزراعة دون الرجوع للوحدة المحلية واتباع الإجراءات القانونية بشأن هذا الأمر.

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وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالمواطنين بعدم التعدي على أراضي الدولة، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وتفادي المشكلات القانونية واستجابةً للجهود المبذولة، يجب على الجميع المشاركة في الحفاظ على الأملاك العامة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الرخاء المجتمعي.

بيان للمستثمرين واضعي اليد

من جانبها أصدرت محافظة الوادي الجديد، بيانا للمستثمرين والمواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للمتقاعسين عن سداد مديونيات صندوق استصلاح الأراضي، حيث سيتم إدراج المشروعات المتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات ضمن أعمال الموجة كما يجري الرصد اليومي لأي مخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات خلال فترة الموجة.

على جانب آخر، بدأ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة حصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، تمهيدًا لعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.