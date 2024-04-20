كرة اليد، غضب أفريقي وآسيوي ضد حسن مصطفى بسبب ملف البطولات

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب على مسئولي الاتحاد الأفريقي والآسيوي لكرة اليد، ضد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، بسبب القرارات الأخيرة الخاصة بمنح حقوق استضافة بعض البطولات الهامة.

وجاءت قرارات الاتحاد الدولي كالتالي:

بطولة العالم 2029 – فرنسا وألمانيا

بطولة العالم سيدات 2029 – إسبانيا

بطولة العالم 2031 – آيسلندا والنرويج والدنمارك

بطولة العالم سيدات 2031 – التشيك وبولندا

وخلت قرارات الاتحاد الدولي برئاسة حسن مصطفى من منح دول أفريقية أو آسيوية حقوق تنظيم البطولات الدولية، وهو ما أثار غضب دول القارتين.

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وبالنظر للدول التي تقرر لها أن تستضيف منافسات بطولة العالم للرجال خلال الأربعة نسخ المقبلة، نجدها كالتالي:

بطولة العالم 2025 - كرواتيا والدنمارك والنرويج

بطولة العالم 2027 - ألمانيا

بطولة العالم 2029 – فرنسا وألمانيا

بطولة العالم 2031 – آيسلندا والنرويج والدنمارك

وهو ما يعني أن جميع البطولات خلال الـ7 سنوات المقبلة ستقام بالكامل داخل قارة أوروبا.

قرعة أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد رجال في أولمبياد باريس المقرر لها الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك.

ومن جانبه قال كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن القرعة أوقعت الفراعنة في مجموعة صعبة، وإن جميع المنتخبات على مستوى مميز فنيا وبدنيا.

وأضاف “باستور” في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المباراة الأولى لمنتخب مصر والتي ستكون أمام منتخب المجر ستكون الأصعب، والفوز سيمنح منتخبنا الدفعة المطلوبة من أجل مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.

وتابع باستور: “علينا التركيز في كل المباريات من أجل حسم التأهل أولا للدور ربع النهائي، ونرى بعد ذلك ما يمكننا فعله حتى نستطيع الوصول إلى المباراة النهائية”.

قرعة كرة اليد رجال في أولمبياد باريس

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - السويد - ألمانيا - كرواتيا - إسبانيا - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - مصر - المجر - النرويج - الدنمارك - فرنسا.

قرعة كرة اليد سيدات في أولمبياد باريس

وجاءت قرعة منافسات السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: كوريا - الدنمارك - سلوفينيا - ألمانيا - النرويج - السويد.

المجموعة الثانية: أنجولا - البرازيل - إسبانيا - هولندا - المجر - فرنسا.

قائمة منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المنتخبات المشاركة كالتالي:

الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - المجر - ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - السويد - مصر - الأرجنتين - اليابان.

تصنيف منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا.

التصنيف الثاني - كرواتيا - النرويج.

التصنيف الثالث - المجر - ألمانيا.

التصنيف الرابع: سلوفينيا - فرنسا.

التصنيف الخامس: السويد - مصر.

التصنيف السادس: الأرجنتين - اليابان.