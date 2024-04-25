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ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يدعم النشاط المسرحي بجامعة دمنهور

ملتقى جامعة دمنهور
ملتقى جامعة دمنهور

أعلن الفنان عمرو قابيل رئيس ومؤسس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي أثناء كلمته التي ألقاها الدكتور طارق عمار مدير المركز الإعلامي للملتقى وبحضور الدكتور حسام داغر المستشار الفني للملتقى تحية الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للملتقى عن دعمة للمواهب الفائزة بمهرجان بؤرة لمسرح المدرج بجامعة دمنهور من خلال تقديم منح للفائزين وإقامة ورش فنية متخصصة مختلفة في مجال المسرح لطلاب جامعة دمنهور.
 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يدعم النشاط المسرحي بجامعة دمنهور

 

كما أعلن عن منح العرض الفائز في المهرجان فرصة للمشاركة في فعاليات الملتقى خلال دورته القادمة  ويأتي ذلك من خلال توقيع  بروتوكول تعاون بين أسرة الملتقى وجامعة دمنهور 
 

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والجدير بالذكر بأنه تأسيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في ٢٠١٨ على يد المخرج المسرحي والفنان عمرو قابيل،  لإقامة دورته الأولى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
 

حيث يأتي تكريم الملتقى خلال فاعليات حفل ختام مهرجان بؤرة إلى ما حققه ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي على مدار ست دورات هي عمر الملتقى إلى تكوين حالة فريدة من النقاش وطرح الأفكار إلى جانب الاحتفاء بالمواهب المسرحية بالجامعات المصرية والعربية والدولية من خلال ما يستضيفه من عروض وما يطرحه من رؤى من خلال الحلقات النقاشية والمحور الفكري والورش التدريبية إلى جانب عدد كبير من المسابقات المبتكرة التي تهدف إلى خدمة كافة جوانب العمل المسرحي

 

كان الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة وعدد من العمداء وممثلين عن ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي وعدد من الفنانين قد شهدوا حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

 

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جامعة دمنهور دمنهور ملتقي القاهرة الدكتور حسام بدراوي الجامعات المصرية القاهرة الدولي حسام بدراوي

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