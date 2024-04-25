إصابة شخص وانهيار سقف عقار في انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية (صور)

أصيب شخص وانهار سقف الدور الأول علوي في انفجار أنبوبة غاز بعقار مكون من دور أرضي وأول علوي في منطقة الحضرة القبلية التابعة لحي وسط الإسكندرية، وتسبب الانفجار في حريق شقة سكنية، حالة من الهلع بين سكان المنطقة من شدته.

وكانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد رئيس الحي، قد تلقت بلاغا يفيد بحدوث انفجار شديد وحريق فى شقة بالدور الأول علي بشارع البحاق متفرع من شارع الأمير حسين بالحضرة القبلية أمام سوق الحضرة نطاق حى وسط.

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مصاب وحريق وإخلاء المنزل

وعلى الفور توجهت رئيس الحي بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين انفجار أنبوبة غاز وأسفر الحادث عن إصابة شخص من قاطني الشقة يبلغ من العمر ٤٥ عاما، وأصيب بحروق مختلفة وكسور وتم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي للعلاج، كما أدى الانفجار إلى سقوط سقف الطابق الأول العلوي.

وتم إخلاء المنزل من قاطنيه بالكامل ووضع الحواجز الحديدية بواسطة حي وسط وانتداب مهندسي الحي وإعداد تقرير عن سلامة العقار، وتحرر محضر بالواقع وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.