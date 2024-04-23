أمن الأقصر يلقي القبض على تاجر خردة سرق محولات الكهرباء

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر في إلقاء القبض على تاجر خردة قام بسرقة محولات الكهرباء بمنطقة العشي التابعة لدائرة طيبة الأمنية.

سرقة محولات الكهرباء بالأقصر

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود معلومات لمركز طيبة بسرقة محولات الكهرباء على الطريق العام ناحية منطقة العشي، والذي سبق اتهامه فى 4 قضايا « سرقة بالإكراه، سرقة متجر، مخدرات، وسرقة بالإكراه أخرى بدائرة طيبة».

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مباحث مركز شرطة طيبة



عقب الاجراءات المقننة وبتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة، تبين أن اللص يدعى «أ.ا.أ» يبلغ من العمر 33 مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا ومحل إقامة آخر بالحكروب محافظة أسوان، يتردد على مخزن كائن بناحية المدامود التابعة لدائرة مركز طيبة.

ضبط لص محولات الكهرباء

وعقب مداهمة المخزن تم ضبطه وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية بطول 150 مترا زنة 35 كيلو جراما، عدد واحد عداد كهرباء، و3 مفتاح كهرباء ومقص حديدي، وبمواجهته بما أسفر عن ضبطه، أقر بأن المضبوطات من متحصلات السرقة من محولات الكهرباء بالعشي، وبالعرض على شركة هندسة كهرباء الأقصر، أقرت بأن المضبوطات تابعة لها وغير مسموح بتداولها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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