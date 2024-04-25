الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع البحري،
ميناء نويبع البحري، فيتو

 أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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