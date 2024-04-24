أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته مخدرات وسلاح ناري

نجح ضباط قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي مقيم بناحية الكرنك القديم وبحوزته سلاح ناري وكمية من جوهر الحشيش المخدر.

القبض على عنصر إجرامي

كان اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عاطل يدعى «ط.ن.م» يبلغ من العمر 24 عاما، سبق اتهامه فى 11 قضية ما بين سرقة وسائل نقل ومخدرات.

مباحث بندر الأقصر

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس المباحث، من ضبط المتهم المذكور، وبحوزته «2,500 كيلو جرام، وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة نارية من عيار 12، مبلغ قدره 220 جنيها هاتف محمول.

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وبمواجهته العنصر الإجرامي بما أسفر عن ضبطه، أقر بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والسلاح الناري وسيلة للدفاع عن النفس، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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