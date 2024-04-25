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أخبار مصر

وزيرة التخطيط تناقش أهم إنجازات مدينة طربول الصناعية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بحضور ايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وفي بداية الاجتماع استعرض شريف حموده وفريق عمل مدينة طربول الصناعية أهم ما تحقق في إنشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة إلى 1500 مصنع وإطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لأصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم الى 10 آلاف مصنع خلال العام الجاري.

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كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار.

كما قدم حمودة عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية.

وأشادت هالة السعيد بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة ان طربول تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومى.

كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.

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