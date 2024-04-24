الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

التخطيط والنيابة الإدارية يطلقان البرنامج التدريبي تنمية مهارات الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فيتو

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والذي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

وأوضح م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي أن البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتى فى إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلى لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

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يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024 وجارى العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الآلى الحديثة وتنمية الوعي الرقمى، مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.

كرمت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل؛ عددا من كوادر وزارة العدل المشاركين بالبرنامج التدريبي "رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية"، وكوادر فريق العمل القائم على التدريب من الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.

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