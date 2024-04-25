جامعة دمنهور تمنح باحثين ليبيين درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والإقتصادية

منح معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحميد السيد - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر سعيد - وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان، باحثين من دولة ليبيا درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والاقتصادية.

وتم مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث خالد محمد علي محمود حسون "ليبي الجنسية" بعنوان "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين أليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" وحصل الباحث على درجة الدكتوراه في الدراسات البيئية والصحراوية (العلوم الإدارية والاقتصادية).



وتشكلت لجنة لجنة الإشراف من كل من دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ مساعد المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور والدكتور محمد عبد السلام الركايبى - مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور و أعضاء لجنة الحكم والمناقشة والدكتور تامر سعيد عبد المنعم - أستاذ المحاسبة المالية وعميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا والدكتور وائل عمران علي - أستاذ إدارة الأعمال وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس، و دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ مساعد المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات الحوكمة والإفصاح البيئي في الشركات، وتعزز التنمية المستدامة في الساحة الاقتصادية.

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كما تمت مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان"دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات..دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" للباحث عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ المغربي " ليبي الجنسية " بعنوان:

و تشكلت لجنة لجنة الإشراف من كل من دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور ومحمد مصطفى الغول - مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة: الدكتور تامر سعيد عبد المنعم - أستاذ المحاسبة المالية وعميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا والدكتور وائل عمران علي - أستاذ إدارة الأعمال وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس والدكتور عصام حمدى أمين - أستاذ المحاسبة المساعد – كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية وهي مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات المراجعة والحوكمة في الشركات، وتعزز الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية أنشئ بقرار رئيس مجــلس الوزراء رقم 863 لسنة2014، ويقدم المعهد برامج تعليمية في مختلف التخصصات لطلاب الدراسات العليا.

ويشمل الأقسام العلمية ( الدراسات البيئية والصحراوية، الموارد الطبيعية والطاقة، العلوم التربوية البيئية، العلوم الإنسانية البيئية ).