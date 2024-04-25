الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة دمنهور تمنح باحثين ليبيين درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والإقتصادية

باحثين من ليبيا،
باحثين من ليبيا، فيتو

منح معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، تحت رعاية الدكتور  إلهامي ترابيس - رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحميد السيد -  نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر سعيد -  وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان، باحثين من دولة ليبيا درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الإدارية والاقتصادية.

وتم مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث  خالد محمد علي محمود حسون "ليبي الجنسية"  بعنوان  "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين أليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" وحصل الباحث على درجة الدكتوراه في الدراسات البيئية والصحراوية (العلوم الإدارية والاقتصادية). 

وتشكلت لجنة  لجنة الإشراف من كل من  دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ مساعد المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور  والدكتور محمد عبد السلام الركايبى - مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور  و أعضاء لجنة الحكم والمناقشة والدكتور تامر سعيد عبد المنعم - أستاذ المحاسبة المالية وعميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا  والدكتور وائل عمران علي - أستاذ إدارة الأعمال وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس،  و دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ مساعد المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة "أثر الإفصاح البيئي على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات واستمرارية الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات الحوكمة والإفصاح البيئي في الشركات، وتعزز التنمية المستدامة في الساحة الاقتصادية.

Advertisements

كما تمت مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان"دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات..دراسة تطبيقية على الشركات الليبية" للباحث عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ المغربي  " ليبي الجنسية "  بعنوان:

و تشكلت لجنة  لجنة الإشراف من كل من دكتور عصام حمدي أمين - أستاذ المحاسبة المساعد - كلية التجارة – جامعة دمنهور ومحمد مصطفى الغول  - مدرس المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة – جامعة دمنهور.
وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة: الدكتور تامر سعيد عبد المنعم - أستاذ المحاسبة المالية وعميد معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا  والدكتور وائل عمران علي - أستاذ إدارة الأعمال وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس والدكتور عصام حمدى أمين - أستاذ المحاسبة المساعد – كلية التجارة – جامعة دمنهور.

وتناول موضوع الرسالة دور المراجعة الداخلية في تحسين المراجعة الخارجية في ضوء تحقيق متطلبات قواعد حوكمة الشركات: دراسة تطبيقية على الشركات الليبية وهي  مسألة بحثية هامة ومعقدة تسهم في فهم وتحسين ممارسات المراجعة والحوكمة في الشركات، وتعزز الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية. 
جدير بالذكر أن معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية أنشئ  بقرار رئيس مجــلس الوزراء رقم 863 لسنة2014، ويقدم المعهد برامج تعليمية في مختلف التخصصات لطلاب الدراسات العليا.
ويشمل الأقسام العلمية ( الدراسات البيئية والصحراوية، الموارد الطبيعية والطاقة، العلوم التربوية البيئية، العلوم الإنسانية البيئية ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة دمنهور دمنهور ليبيين التجارة الدراسات العليا والبحوث درجة الدكتوراه رسالة دكتوراة حوكمة الشركات

مواد متعلقة

منح دولية وعروض جوائز إضافية بمهرجان بؤرة المسرحي في جامعة دمنهور

وحدة السكان بالبحيرة تنظم قافلتين طبيتين بحوش عيسى

تشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة والتغذية بالبحيرة

أوركسترا النور والأمل على مسرح أوبرا دمنهور الجمعة المقبلة

ختام محور العروض بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بطاقة 24 ألف دجاجة

استمرار الحضور الجماهيري للعروض المسرحية بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

ads

الأكثر قراءة

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

إسماعيل شيرين، حكاية الرجل المنسي فى عودة طابا، شهادته حسمت المعركة لمصلحة مصر، ومفيد شهاب يشيد بوطنيته في فيلم وثائقي

كولر يكشف سر تغيير مركز متولي ونصيحة قمصان

منوعات

المزيد

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

المزيد
الجريدة الرسمية