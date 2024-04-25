الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع أعداد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 141

الشهداء الصحفيين
الشهداء الصحفيين فى غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل الصحفي في وكالة فلسطين الآن الإخبارية خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في محافظة رفح.

ارتفع عدد الشهداء

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أنه بذلك ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين استشهدوا من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 141 صحفيًا.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في نوفمبر الماضي، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" لعدوان الاحتلال على غزة.

Advertisements

المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المنظمة أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين".

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34305 شهداء و77.293 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة.

وأمس، قال مدير برنامج الأغذية العالمي جيان كارو سيري، إن قطاع غزة قد يتعدى مرحلة أبعد من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة أعداد الوفيات خلال 6 أسابيع.

حالة المجاعة

وأضاف بحسب وكالة رويترز، "إننا نقترب يوما بعد يوم من حالة المجاعة" مؤكدا أن “هناك أدلة معقولة على أن عتبات المجاعة الثلاث، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الأسابيع الستة المقبلة”.

وتابع “نحن بحاجة إلى زيادة مساعداتنا بشكل كبير، لكن في ظل الظروف الحالية، أخشى أن الوضع سوف يتدهور أكثر”.

تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتوقع انتشار المجاعة بحلول مايو
وقال تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في مارس إن المجاعة وشيكة ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو، في شمال غزة ويمكن أن تنتشر عبر القطاع  بحلول يوليو.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة خلال الأشهر الـ 6 التي تلت بدء إسرائيل هجوما جويا وبريا على قطاع غزة.

تدمير القطاع بشكل كامل

وتنفي إسرائيل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية وتلقي باللوم على وكالات الإغاثة في عدم الكفاءة في التوزيع. وذلك علي حد قولها.

وأدي العدوان الإسرائيلي إلى تحويل جزء كبير من الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة إلى أرض مدمرة بالكامل،  بالإضافة إلي  ظهور كارثة إنسانية في القطاع.

التعليم العالي: استمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة

وزير المالية الإسرائيلي: لن يكون هناك أمن دون سيطرتنا على قطاع غزة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة فلسطين عدد الشهداء الصحفيين

مواد متعلقة

شاهد لحظة قنص ضابط إسرائيلي ببيت حانون شمال غزة

استشهاد 3 فلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

البيت الأبيض يطالب الحكومة الإسرائيلية برد حول وجود مقابر جماعية في غزة
ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

4 بنوك تعلن خطتها للتعامل مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية