غدًا، قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالوادي الجديد

تنظم مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الخميس، قافلة طبية مجانية، بقرية الخير والنماء بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتستمر على مدار يومين، على أن تستكمل أعمالها بعد غدًا الجمعة.

وأوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان له اليوم الإثنين، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

علي مدار 8 أيام، قافلة طبية مجانية بقري الفرافرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالوادي الجديد

هذا فيما تستكمل مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، أعمال القافلة الطبية المجانية، بقري واحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك على مدار 8 ايام متتاليه بدء من 23 أبريل الجاري.

وأشار هشام، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور علي حسن علي مدير الإدارة الصحية بالفرافرة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وذلك بالاضافه الي الندوات التثقيفية مشيرا إلى أن القافله الطبية.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بالفرافرة، أنه من المقرر للقافلة ان تقدم خدماتها الطبيه بدء من غدا كالتالي

- قريه بئر 5 يومي 24،23

- قرية الخير والنماء يومي 26،25

- قرية الكفاح يومي 28،27

- قرية النهضه يومي4/30،29

ومن جانبه أكد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع انحاء المحافظة , إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى اطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

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