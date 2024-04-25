سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس وأسلحة فى القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس – فرد خرطوش و3 طلقات نارية.
سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من الحشيش والآيس وأسلحة فى القاهرة
كما ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية - كمية لمخدر الشادو – 4 زجاجات بداخلهم مواد تستخدم فى تصنيع الشادو – قطعة سلاح أبيض.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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