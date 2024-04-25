هيئة جودة التعليم تعتمد 529 مدرسة و184 معهدا أزهريا

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس الوزراء اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 235 اليوم برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

واتخذ المجلس عدد من قرارات الاعتماد للمؤسسات التعليمية فعلى مستوى مؤسسات جامعة الأزهر تم اعتماد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات الزقازيق وتم تجديد اعتماد كل من كلية اللغة العربية بالقاهرة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية واعتماد وعدد 7 برامج بكليات جامعة الأزهر.

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اعتماد كليات التعليم العالي

وعلى مستوى التعليم العالي تم تجديد اعتماد كلية الدراسات العليا - أكاديمية الشرطة، كلية التمريض – جامعة أسيوط، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب - جامعة 6 أكتوبر، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالشروق، كلية السياحة والفنادق - جامعة 6 أكتوبر اصدر المجلس قرارات اعتماد لكلا من كلية الهندسة – جامعة المنصورة، كلية التمريض – جامعة بورسعيد، كلية الصيدلة – جامعة الجيزة الجديدة، كلية طب الاسنان – جامعة حورس، كلية اللغات – جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاثة كليات ومعهدين، وتم اصدار قرارات اعتماد لعدد 33 برنامج بالكليات المختلفة.

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عدد 529 مدرسة، ومنح مهلة ل 21 مدرسة، وعدم اعتماد مدرسة واحدة فقط وتحديد زيارات تفقدية لمدرسة واحدة، وعلى مستوى التعليم الأزهري قبل الجامعي تم اعتماد 184 معهد أزهري وتحديد زيارة تفقدية لمعهد أزهري واحد فقط.