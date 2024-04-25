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أخبار مصر

الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات والوحدات التابعة

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

 قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛ نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي (2) ندوة توعوية بعنوان "الشخصيات الصعبة وفن التعامل معها"، جاء ذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان.

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الشخصيات الصعبة وفن التعامل معها

وأوضح "بكر" أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مضيفًا أنه حاضر بالندوتين الدكتورة ريم محمد أخصائي نفسي ومدرب دولي معتمد والتي نوّهت إلى أن أنماط الشخصيات بطبيعتها متنوعة ومنها الشخصيات التي تصنف على أنها من الصعب التعامل معها سواء اجتماعيًا في الحياة العملية أو إداريًا داخل العمل وذلك بسبب سلوكياتهم وردود أفعالهم.

ولفتت الدكتورة ريم محمد أخصائي نفسي ومدرب دولي معتمد إلى المقصود بمصطلح الشخصيات الصعبة، والذي يعني الشخصيات المعقدة في تعاملاتها مع الآخرين ولها سمات مُنفّرة مثل العصبية والنرجسية وعدم التعاون وغيرها من السمات السلبية التي يعد التعامل معها أمرًا بالغ في الصعوبة وتواجُد من يتصف بها في أي محيط يكون له تأثيرات غير إيجابية واضحة.

وأكدت أن الحل ليس تجاهل هذه الشخصيات الصعبة وغض الطرف عنهم بل العمل على تحسين سلوكياتهم بإتخاذ بعض الخطوات مثل (كسر الحواجز التي تفصلهم عن الآخرين مع الحفاظ في نفس الوقت على الحدود المهنية، واستخدام التواصل الفعال والاستماع لهم، وبناء جسور من الثقة والاحترام المتبادل معهم، وتجنب افتراض سوء النية في مقاصدهم، والمرونة في التفاعل مع أقوال وأفعال الشخصيات الصعبة طالما أنها لا تتسبب في خرق أية قوانين أو لوائح إدارية).

وفي سياق متصل أوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي أنه تم كذلك عقد ندوتين توعويتين بعنوان "أبواب الخير في رمضان وما بعد الشهر الفضيل" والتي حاضر فيهما الشيخ هاني سويدان أحد علماء الأزهر الشريف والذي تحدث خلالهما عن أهمية التحلي بالصفات الحميدة من أمانة وتقوى واجتهاد في العمل وإقبال على العبادات ليس فقط بشهر رمضان ولكن بكل الأوقات، مؤكدةً على حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم.

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