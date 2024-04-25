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أخبار مصر

"أبو زعبل للصناعات الهندسية" تكرم المحالين للمعاش

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

كرم المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية “مصنع 100 الحربي” العاملين المحالين إلى المعاش في شهر أبريل الجاري عرفانًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.

وفي لفتةٍ إنسانية ومن منطلق الاهتمام بكل أبناء الشركة تم تكريم أسرة المرحوم المهندس هشام النحاس أحد العاملين بالشركة والذي وافته المنية خلال العام الجاري وهو على رأس العمل.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على تكريم العاملين البالغين سن التقاعد القانونية تقديرًا ووفاءً لأبناء الإنتاج الحربي الذين أفنوا عمرهم في خدمة شركاتهم ووحداتهم وقاموا بتأدية عملهم بكل إخلاص وتفانٍ.

شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) 
 

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أشار "بكر" إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة “مصنع 100 الحربي” أعرب خلال كلمته بحفل التكريم عن شكره وتقديره للسادة العاملين المكرمين على ما قدموه من جهد وعطاء خلال سنوات عملهم بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومساهمتهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة للأمام، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم وخطواتهم القادمة.

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المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
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