ما هو منظار القولون وأسباب إجراؤه واستخداماته

منظار القولون من الفحوصات الطبية الضرورية لمرضى الجهاز الهضمي ويساعد في اكتشاف الكثير من الأمراض.

تستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو منظار القولون وأسباب إجرائه وأهمية الفحص في الكشف عن أمراض الجهاز الهضمي.

ومنظار القولون هو فحص للجزء الداخلي من الأمعاء الغليظة القولون ويساعد في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض التهاب الأمعاء وسرطان القولون، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج سرطان القولون والوقاية منه بحسب الموقع الطبي Cleveland Clinic

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إجراء منظار القولون

ويوصي الأطباء دائما بإجراء منظار القولون الروتيني للبالغين في منتصف العمر وكبار السن.

منظار القولون

ومنظار القولون عبارة عن أنبوب مرن مزود بكاميرا مضاءة في نهايته يتم إدخاله في الجسم ويرسل صورًا للجزء الداخلي من الأمعاء الغليظة إلى شاشة أمام الطبيب .

لماذا يحتاج الإنسان إلى منظار القولون؟

قد يكون منظار القولون وقائي أو تشخيصي أو علاجي والفحص بمنظار القولون هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بسرطان القولون.

ويوصي الأطباء معظم الأشخاص بإجراء منظار القولون نظرا لأنه يرتفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع التقدم في العمر، ولهذا السبب توصي جمعية السرطان الأمريكية بإجراء فحص منتظم قبل سن 45 عامًا على الأقل.

هؤلاء يجب إجراء منظار القولون لهم

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية هذه الفئات بضرورة إجراء منظار القولون وهم:

1-الفئة العمرية أكبر من 45 عاما

2-وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

3-من يعاني من مرض وراثي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

4-الإصابة بمرض التهاب الأمعاء

يتميز منظار القولون برؤية أفضل للأمعاء الغليظة مقارنة بالأنواع الأخرى من اختبارات الفحص التي لا تدخل داخل الجسم.

أعراض سرطان القولون

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض سرطان القولون وتشمل:

١- وجود دم في البراز

٢- تغيير في عادات الأمعاء.

٣- الإسهال أو الإمساك

٤- الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل.

٥- آلام الغازات المتكررة

٦- الانتفاخ والامتلاء.

٧- فقدان الوزن دون سبب معروف.

٨- الشعور بالتعب الشديد.

٩- التقيؤ.

التهاب القولون

تشخيص الإصابة بسرطان القولون

ويتم تشخيص الإصابة بسرطان القولون من خلال عدة فحوصات طبية منها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

والقولون هو جزء من الجهاز الهضمي للجسم، حيث يساعد في إخراج الفضلات من الجسم، حيث يتكون الجهاز الهضمي من المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، والقولون هو الأمعاء الغليظة.

ويؤثر وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون في الإصابة بخطر الإصابة بسرطان القولون.

عوامل الخطورة للإصابة بسرطان القولون

ويوجد عدد من عوامل الخطورة للإصابة بسرطان القولون منها:

١- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم لدى قريب من الدرجة الأولى

٢- وجود تاريخ للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم أو المبيض.



٣- الإصابة بالتهاب القولون التقرحي المزمن أو داء كرون لمدة 8 سنوات أو أكثر.

٤- تناول ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر يوميًا.

٥- التدخين بكل أنواعه.

٦- التقدم في السن.