رئيس الأسقفية يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة: أن تحرير سيناء يعد فخر لكل الشعب المصري لأنها بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد أرض سيناء.

وصلى رئيس الأساقفة: لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه، وأن يبقى وطننا سالمًا من كل شر، مضيفًا: نصلي من أجل أشقائنا في غزة أن يَعُم السلام على البلاد ويحفظ أراضيه.

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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

فيما زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والوفد المرافق له، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنة بعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية.

وتحدث رئيس الأساقفة الدكتور سامي مهنئًا بالعيد: بركة كبيرة أننا نتقابل اليوم مع قداستك، مستكملًا: أهنئ قداستكم للحصول على درجة الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نظير إسهاماتكم في خدمة الإنسانية وإعلاء قيم التسامح.

وأعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادتهِ بالزيارة قائلًا: ربنا يديم المحبة ويديم السلام في أرض مصر، من ثم قدم قداسة البابا الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة والوفد المرافق له.



ضم وفد الكنيسة الأسقفية القس الكنن (رتبة كنسية) مدحت صبري، القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين والأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس ألين أدوين راعي الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين، القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة، القس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس والسلام الأسقفية.