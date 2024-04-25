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زراعة 200 شجرة مثمرة بجامعة طيبة التكنولوجية

زراعة200شجرة مثمرة
زراعة200شجرة مثمرة بجامعة طيبة التكنولوجية

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية، البدء في غرس 200 شجرة مثمرة بالحرم الجامعي مهداة من أحدي مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن زراعة 200 شجرة مثمرة فى حرم جامعة طيبة التكنولوجية، منهم 150 شجرة تين، و50 شجرة مانجو، كمرحلة أولى، يأتي دعمًا للمبادرة  الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لبروتوكول تعاون مع المؤسسة الخيرية، وتنفيذا لتوصيات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية.

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ألف شجرة مثمرة بجامعة طيبة التكنولوجية

ووجه رئيس الجامعة الشكر للمشاركين في المبادرة  من هيئة التدريس والطلاب، لافتًا إلى أن زراعة هذه الأشجار تأتي في إطار خطة تحول الجامعة لتصبح جامعة خضراء وصديقة للبيئة، بجانب غرس مفاهيم حماية البيئة والاستدامة، مؤكدا أن المبادرة مستمرة في زراعة الأشجار المثمرة حتى نصل إلى أكثر من ألف شجرة في الجامعة وحولها.

الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الزراعية

وقال الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن زراعة 200 شجرة مثمرة بأيدي طلاب الجامعة يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة طيبة التكنولوجية بأهمية الحفاظ على البيئة وتوفير المناخ المناسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين  رفع الوعي العام بالبيئة، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي.

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