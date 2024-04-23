بنك البركة يعين معتز القصبي رئيسا تنفيذيا للعمليات

أعلن بنك البركة عن تعيين معتز القصبي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عامًا في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وشغل القصبي مناصب رئيسية عدة في مؤسسات مرموقة من بينها البنك التجاري الدولي، وسيتي بنك، والبنك العربي الوطني وذراعه الاستثماري، البنك المركزي المصري وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الإسلامي وبنك عودة، ما يبرهن على خبرته الواسعة وكفاءته في مختلف جوانب العمليات المصرفية وإدارة المخاطر. وخلال فترة توليه منصبه الأخير، لعب القصبي دورًا محوريًا في تطبيق أنظمة متطورة عبر منصبه كرئيس قطاع إدارة المخاطر وأمن المعلومات في بنك الاستثمار العربي بما في ذلك مخاطر التشغيل وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، ومخاطر السوق والسيوله، والأحتيال المالي وإدارة الحوادث والأزمات والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطط التعافي.

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بنك البركة يطلق شهادة جديدة بعائد سنوي 22%

أعلن بنك البركة عن زيادة أسعار العوائد على باقة متنوعة من المنتجات بالإضافة إلى إطلاق شهادة جديدة تلبيةً لمتطلبات عملائه، لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء من الأفراد والشركات.

أعلى الحسابات عائدًا

ويعتبر حساب التوفير الشهري وحساب البركة الجاري اليومي من أعلى الحسابات عائدًا في السوق المصرفي حاليًا حيث يبدأ العائد على حساب التوفير الشهري من 20% لمبلغ 5,000 جنيه مصري ويصل إلى 26% بينما يصل العائد على حساب البركة الجاري اليومي للأفراد والشركات إلى 23%.

إطلاق شهادة ثلاثية

وفيما يتعلق بالإدخار متوسط وطويل الأجل، أطلق البنك شهادة ثلاثية بإسم “إيليت" بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه مصري ويبلغ معدل الربح السنوي للشهادة 22% يُصرف شهريًا، وهو ما يمثل أعلى معدلات الربح على شهادات الإيداع في السوق المصرفي من فئة الألف جنيه.

وتأتي هذه الخطوات من بنك البركة لتؤكد على التزامه بتوفير منتجات مصرفية هي الأكثر تنافسية لكافة شرائح العملاء من الأفراد والشركات.

كما أعلن البنك عن تحديث أسعار العوائد على الودائع المتغيرة الستة أشهر والسنة ذات العائد الشهري لتصل إلى 23% وهي متاحة للأفراد والشركات، حيث أن أسعار العوائد متغيرة طبقًا لنتائج الأعمال ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.