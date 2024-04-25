قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

قطع الكهرباء، تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو مرعب، انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرعب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

قطع الكهرباء عن أسانسير وظهور الشبح يرعب فتاة

البداية بقطع الكهرباء، أظهر مقطع الفيديو المرعب، فتاة كانت تركب في المصعد “الأسانسير”، وبعد ثواني بدأت الكهرباء تقطع في المصعد "الأسانسير" تقطع ثم تعود، تكرر الأمر عدة مرات ما أربك الفتاة، وأثناء انقطاع الكهرباء في المصعد "الأسانسير" دخلت إحدى السيدات ترتدي قناعا مرعبا، وتظر للفتاة على أنها شبح "عفريت".

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شبح المصعد كاد يقضى على حياة الفتاة، فيتو



شاهدت الفتاة السيدة ذات الوجه الغريب مع انقطاع الكهرباء، الأمر الذي أفزع الفتاة، التي أخذت في الصراخ، وأيضًا السيدة ذات الوجه الغريب أخذت تصرخ في وجهها، حتى كان الفتاة تسقط مغشيًا عليها وتفقد حياتها بسبب الرعب.

مقلب الكهرباء وشبح المصعد كاد يقتل فتاة في البرازيل

وأثار مقطع الفيديو الذي حدث في البرازيل الذعر في العالم على الفتاة، ليكتشف النشطاء أن الفيديو عبارة عن مقلب قامت به قناة برازيلية، حيث نظمت القناة المقلب داخل مصعد، الأمر الذي سبب حالة ذعر شديد للفتاة، وتم تداوله بشكل واسع في العالم.

the evillest brazilian pranks ever💀 pic.twitter.com/sEvNR1ries — out of context brazil 🇧🇷 (@oocbrazill) April 16, 2024

وأثار مقطع الفيديو لحالة الذعر الذي سببه المقلب للفتاة العديد من ردود الأفعال الواسعة للمقلب، الذي كاد يودى بحياة الفتاة، متسائلين عما إذا قام أحدهم بتنفيذ ذلك المقلب في أفراد آخرين، وأجابوا أنهم بذلك ينشرون ثقافة الرعب والخوف في العالم بهذه المقالب، التي وصفوها بـ "المميتة".

قطع الكهرباء وشبح الأسانسير يثير غضب العالم

وعلق البلوجر محمد السحيمي " المقطع مبالغ فيه لو كشفو انه مقلب خلال 10 ثواني ممكن المشاهد. يتقبل هذا المقلب.. ايضًا اي شخص بيمر بمثل هذه المقالب، قد يسقط مغمى عليه خصوصا أنها في المصاعد والمصاعد دائمًا يبقى الشخص فيها متوتر فمابالك بالمقالب"



وقال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: " فيه ناس يعانون من فوبيا الأسانسير بحد ذاته، مابالك اذا صار له موقف مثل هذا"



ورد آخر قائلًا: "أنا أعاني من فوبيا الأسانسير، ولو حدث لي ذلك سوف أموت"

رعب الفتاة داخل الأسانسير، فيتو

كما علق أحد النشطاء قائلًا: "هذا النوع من المقالب كريه، ويمكن أن يتسبب في وفاة الأشخاص"

ورد أحد النشطاء قائلًا: "لماذا لم يراعي المقلب أن الفتاة ربما تعاني من أمراض في القلب، ويمكن أن يتوقف نبضها.. كيف سيكون الموقف عندئذا"

برنامج شبح المصعد يحقق ملايين المشاهدات

جدير بالذكر أن برامج المقالب أصبحت من البرامج المسيطرة في العالم، حيث حقق فيديو لـ "شبح المصعد"، الذي يصور أحد مقالب الكاميرا الخفية المرعبة في البرازيل ملايين المشاهدات على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مقلب شبح المصعد، فيتو

وحقق أحد مقاطع فيديو برنامج "شبح المصعد"، ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة من بث الفيديو، ويقوم المقلب على مزحة، يصورها مشهد باستدراج "الضحية" إلى مصعد مخصص، ومجهز بكاميرات تصوير ومكبرات صوت، حيث يتم إيقاف المصعد وهو في طريقه للصعود ويتم قطع النور على الضحية، وتشغيل أصوات مرعبة، تمهيدًا لخروج شبح من باب خفي، لفتاة صغيرة أو سيدة، ترتدي ملابس بيضاء لها ملامح وتصرفات أشباح أفلام الرعب، تحدق في وجه الضحية وتهاجمها بصرخات مثيرة للهلع.



المقلب من إنتاج التلفزيون البرازيلي، وتم عرض البرنامج ضمن برنامج المنوعات "بروجراما سيلفيو سانتوس"، ومقاطع الفتاة الشبح مستوحاة من أحد شخصيات فيلم الرعب "The Ring".