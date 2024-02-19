مصرع عامل وإصابة سائق إثر سقوطهما في بئر أسانسير بالإسكندرية

لقى عامل مصرعه وأصيب سائق، عقب سقوطهما من الطابق الثاني، في بئر الأسانسير، بعقار في منطقة العجمي غرب الإسكندرية بعد تحرك كابينة المصعد فجأة أثناء دخولهما لاستقلاله.



تلقى اللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخصين، بعقار بشارع قاصد فاروق، في منطقة العجمي البيطاش، دائرة قسم شرطة الدخيلة.



انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة، وجود جثة الحسين محمد حنفى،18 سنة، عامل، ومقيم بشارع شهر العسل البيطاش، وعمرو على حسن،25 سنة، سائق ومقيم بالعقار محل الواقعة، مصاب بكسور في انحاء متفرقة من جسده.



وبسؤال محمد أحمد، نجار مسلح، شاهد عيان، قرر أن المتوفى، كان بصحبة السائق المصاب، بالشقة سكنه، بالطابق الثاني بالعقار محل الواقعة، وعند مغادرتهما الشقة لتناول وجبة الغداء، وحال استدعاءهما المصعد، لاستقلاله، تحركت الكابينة بمجرد فتح الباب، فسقطا ببئر الاسانسير ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.



جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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