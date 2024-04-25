الخميس 25 أبريل 2024
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سياسة

رئيس الإنجيلية يشهد افتتاح مكتبة كنيسة المقطم بمشاركة قيادات السنودس

رئيس الإنجيلية خلال
رئيس الإنجيلية خلال الافتتاح


 

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بافتتاح الخدمات الجديدة للكنيسة الإنجيلية بالمقطم،  بمشاركة راعي الكنيسة القس نادي لبيب، وفي بداية فعاليات الاحتفال، تم افتتاح مكتبة الكنيسة، إهداء من الدكتور القس يوسف بطرس، كما تم افتتاح مبنى الخدمات الجديد، وذلك لخدمة شعب الكنيسة وأهالي حي المقطم، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والشيخ سعيد مسعد، إمام جامع المقطم، والقمص باسيليوس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالمقطم، وعدد كبير من قيادات وقسوس سنودس النيل الإنجيلي، والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية من الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات التنفيذية والشعبية بحي المقطم.

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قدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل مهنئًا راعي وشعب الكنيسة، وأهالي حي المقطم، قائلا: "كنيسة المقطم حالة خاصة بمعناها الحقيقي لرسالة الكنيسة المحلية، في بناء الجسور وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أعتز كثيرًا بجروب المحبة الذي قدم نموذجًا للعيش المشترك بين جميع عناصر المجتمع داخل حي المقطم".

المجلس الملي الإنجيلي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي، عن مجمع الدلتا شيخ عصام عطيه صليب من الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، وعن مجمع ملوي الشيخ أمير بنيامين لويز من الكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزيه، وعن مجمع أسيوط الشيخ باسم نجيب مرقس من الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، وعن مجمع العليا القس مجدي فواد عبد النور  راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بالمناخ الصحي لمقومات الديمقراطية في انتخابات الطائفة الإنجيلية، كما أشاد زكي بالجهد المبذول وشفافية الإجراءات الانتخابية.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا ملتزمون في خدمة كلمة الله وخدمة بلادنا، ونصلي أن يمنح الله السلام لمصر والعالم".

وقد استؤنفت الدورة "134" لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية، أعمالها لليوم الثالث علي التوالي والمنعقدة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

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