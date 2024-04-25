رئيس قناة السويس: نحرص على تطوير المجال البحثي وبرامج تدريب الكوادر البشرية (صور)

رئيس جامعة كوريا والمحيطات:" ندرك أهمية التكامل العلمي وتبادل الخبرات بين المراكز البحثية حول العالم وإسهاماتها في صقل المعرفة العلمية"

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن جولة الخارجية لكوريا الجنوبية جامعة كوريا البحرية والمحيطات في مدينة بوسان، حيث كان في استقباله ريو دونج كيون رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

أبرز محطات الجولة

شملت الجولة التفقدية مركز الأبحاث في علوم البحار حيث اطلع الفريق ربيع على طبيعة المركز، وتخصصاته البحثية وأهميته العلمية ودوره في صقل مهارات وخبرات الطلاب في مجالات علوم البحار.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما تفقد الفريق ربيع محاكي التدريب الملحق بالجامعة، وسفينة التدريب التي توفر تدريبا عمليا للطلبة مكملا للدراسة النظرية.

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مناقشة سبل التعاون مع جامعة كوريا الجنوبية للمحيطات

خلال الزيارة، ناقش الفريق ربيع سبل تعزيز التعاون العلمي بين هيئة قناة السويس وجامعة كوريا البحرية والمحيطات من خلال بحث إمكانية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين مراكز الأبحاث ومراكز التدريب المهني التابعة للهيئة من جهة وبين مركز الأبحاث في علوم البحار ومراكز التدريب التابعة لجامعة كوريا البحرية من جهة أخرى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما تناول اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال المحاكيات المتطورة بالتعاون بين مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة ومحاكي جامعة كوريا البحرية، فضلا عن مناقشة سبل التنسيق للاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تزخر بها الجامعة في التخصصات البحرية المختلفة.

تطوير مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعكف على تطوير مركز الأبحاث التابع لها بتبني استراتيجية عمل تستهدف تحديث التقنيات التكنولوجية والبحثية التي يعتمد عليها المركز في إجراء بحوث التربة والأبحاث البيئية المختلفة المرتبطة بطبيعة المياه والهواء، علاوة على الدراسات البيئية الرامية إلى قياس تأثيرات التغيرات المناخية على طبيعة الحياة البحرية وجودة الحياة في منطقة القناة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأضاف الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير والتحديث بالهيئة ترتبط ارتباطا وثيقا برفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال عقد برامج تدريبية متقدمة في كافة التخصصات وبحث سبل تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لترسانات الهيئة ( الأبرانتيه) وتحويلها لأكاديمية علمية وصرح تعليمي يسهم في دعم جهود توطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة في مصر.

جانب من الجولة، فيتو

من جهته، أكد ريو دونج كيون رئيس الجامعة على أهمية التكامل العلمي وتبادل الخبرات المعرفية بين المراكز البحثية حول العالم لما تتيحه من فرص واعدة لنقل المعرفة وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المختلفة بما يسهم في صقل المعرفة العلمية وتطورها.









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