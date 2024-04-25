ضوابط إقامة المسجون مع الآخرين في فصل الصيف

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦المعروف باسم قانون تنظيم السجون على ضوابط إقامة المسجون مع الآخرين داخل السجن، وحدد بدقة كيفية تقسيم المساجين وإقامتهم في جميع فصول العام وليس الصيف وحده.

ضوابط تقسيم المساجين داخل محبسهم

يُقسّم المحكوم عليهم إلى نحو 3 درجات، وكيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة يتم النص عليها بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتراعى اللوائح الداخلية للسجون ترتيب وضع المسجونين في كل درجة ونقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.

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ويقيم المحبوسون احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهًا يوميًا، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

وللمحبوسين احتياطيًا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

ويجوز للمحبوسين احتياطيًا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

كما يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيًا.

أما إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

هكذا يعامل القانون المسجونة الحامل

وتتعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ويبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانونًا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونًا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

ويعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيًا في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.