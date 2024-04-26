الجمعة 26 أبريل 2024
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سياسة

حبس وغرامة، عقوبة التنمر الجماعي في القانون

التنمر - صورة تعبيرية،
التنمر - صورة تعبيرية، فيتو

نص قانون العقوبات، على عقوبات صارمة ضد جريمة التنمر، لا سيما الجماعي منه الذي يقع من أكثر من شخصين أو أكثر.

 

ما هو التنمر؟ 

التنمر أو المقاهرة يظهر أحيانًا على شكل المعايرة، هو شكل من أشكال الأذية الموجهة بغرض الإيذاء النفسي، والإساءة غالبًا ما تكون لفظيًة، لكن أحيانًا قد يرافقها بعض التعرُّض أو الاستعراض أو التهجم الجسدي.

 

والمعنى بالإيذاء النفسي من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى غالبًا ما يكون ذات قدرات أضعف للدفاع عن نفسه، والتنمر قد يكون بأشكال مختلفة؛ لفظيًّا أو جسديًّا أو حتى بالإيماءات، أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء مثل التلاعب. 

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ويمكن تعريف التنمر بطرق مختلفة وكثيرة وعلى الرغم من أن أغلب البلدان ليس لديهم حاليًّا تعريف قانوني للتنمر، إلا أن عددًا واسعًا من البلدان أصبحت تحاسب قانونيًّا خاصة إذا استخدم في إجبار الآخرين عن طريق الخوف أو التهديد. 

 

ويمكن الحد من التنمر عن طريق تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية للتفاعل الناجح مع العالم. وسوف يساعدهم ذلك على أن يكونوا أشخاصًا بالغين منتجين عندما يتعاملون مع بعض الناس المزعجين.

 

قانون العقوبات ضد التنمر

ويجهل الكثيرون أن هذا النوع من الأفعال يعد جريمة أخلاقية يعاقب عليها قانون العقوبات، من أجل الحد من انتشار هذه السلوكيات الخاطئة التي ينشأ عنها العديد من النتائج السلبية سواء على الفرد أو المجتمع، بل إن القانون جرى تعديله بالأساس لإضافة عقوبات رادعة يمكنها وقف الإساءات ومنع مرتكبيها بالقوة من الإساءة لغيره. 

 

ووفقًا لقانون العقوبات، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وبالفعل تم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من خلال إضافة مادة جديدة خاصة بتطبيق العقوبة على المتنمر في العمل ولذا تمثلت عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري. 

 

أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة على 100.000 جنيه مصري.

 

عقوبات إضافية للمتنمرين 

وهناك حالات شدد قانون العقوبات العقوبة على من يرتكب عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت تلك الحالات التي تشدد فيها عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة كالتالي إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

 

إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، إذا كان الجاني من المتولين تربيته، إذا كان الجاني من المتولين ملاحظته، إذا كان الجاني ممن لهم سلطة عليه أو مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم.

 

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