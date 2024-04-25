توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم الأبراج اليومية، وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024 برج الحمل مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 21 مارس حتى 20 أبريل، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الحمل بها صفة "وديع".

مواليد برج الحمل

ويتمتع برج الحمل بطبيعة استقلالية، لذلك يحب أن ينفرد بقراراته دون الرجوع إلى أحد، وربما هذا بسبب طبيعته النارية، لديه ثقة عالية في نفسه، إلى جانب أنه يتسم بالنشاط، وعدم التوقف عن الحركة، لكنه ذو صبر قليل، واحذر من إهانته لأن لا أحد يضمن ردة فعله.

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مميزات برج الحمل

مولود برج الحمل ضعيف جدًّا أمام الأوجاع الجسمية، وإذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح عمّا مضى.

ويتميز مواليد برج الحمل بطيبة القلب، ومولود برج الحمل يحب العدل ويكره الظلم، ويحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائمًا، ويمتلك الحمل براءة الأطفال؛ فتراه يحب ما يحبه الأطفال، فهو يتابع الأفلام الكرتونية وبرامج الأكشن والمغامرات، ويحب ألعاب التحدي.

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الحمل

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج الحمل أن لديهم حماس وعزيمة وقوة لتحقيق أهدافهم مهما كانت.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مواليد برج الحمل لديهم طاقة وروح مبادرة وعلى استعداد دائم للكفاح، كما لديهم عفوية وبراءة مثل الأطفال خاصة فى التعبير عن مشاعرهم.

شخصية برج الحمل

ويتمتع مولود برج الحمل بشخصية قوية وشجاعة، وهو جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم والظالمين، ويتحمل مولود برج الحمل المسئولية.

أشهر مواليد برج الحمل:

وليام ريتش - شارلي شابلن - بيت ديفيس - جلوريا سينيم - جيمس كلارك - توماس جيفرسون - هوديني - إلتون جون - أريثا فرانكلين - مارلون براندو.

الاحتياجات العاطفية لبرج الحمل

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد: إن الإحتياجات العاطفية لمولود برج الحمل هو أنه دائمًا يريد شخص يقول له أنه يحبه بل ومنبهر به طوال الوقت ويعبر له عن انبهاره.

وأضافت عبير، أن مولود برج الحمل لا يستطيع العيش بدون أشخاص يحبوهم ويدعموهم، كما أنه يريد دائما من يطمئنه فالحمل يخشى من أن يستغله أحد لطيبة قلبه، وبالتالى يحتاج من يحبه يطمئنه بأن الدنيا مازال بها خيرا.

توقعات برج الحمل اليوم الجمعة 26-4-2024

عاطفيا: اليوم تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف



برج الحمل، فيتو

توقعات الأبراج وحظك اليوم برج الثور الجمعة 26-4-2024 مهنيًّا وماليًّا وصحيًّا وعاطفيًّا مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 21 أبريل حتى 21 مايو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الثور بها صفة "دافئ".

شخصية برج الثور

يتمتع مولود برج الثور بشخصية قوية وصبر طويل ومن الصعب إحباطه، ومولود برج الثور يميل دومًا للدقة في تنفيذ الأعمال الموكلة له وبإتقان شديد.

أشهر مواليد برج الثور

أدولف هتلر - وليام شيكسبير - سلفادور دالى - اليزابيث الثانية - باربارا ستراينسد - لافونتين - بيتر تشايكوفسكى - سايموند فرويد - ليوناردو دافينشي - ويلي نيلسون - كاثرين هيببورن -ج وليام هيوليت.

الاحتياجات العاطفية لبرج الثور

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد: إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج الثور هو الشعور بالسعادة والمتعة والأمان فى العلاقة مع الحبيب حيث يبحث دائما عن السلام والحب المادي.

وأضافت عبير، أن مولود برج الثور في الحب بالحواس والمادة، حيث يبحث عن المظهر والملمس الناعم والرائحة الطيبة، فهو برج مادى.

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الثور

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد: إن المواصفات الإيجابية لمواليد برج الثور من الرجال والنساء، أن لديهم قوة صبر ومثابرة لتحقيق أهدافهم كما يتمتعون بإرادة قوية وشخصية متزنة.

وأضافت عبير في حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مواليد برج الثور قادرون على تحقيق أهدافهم فهم ذات شخصية قوية وحنونة فى نفس الوقت ولديهم حب للعظمة خاصة في مظهرهم.

مولود برج الثور

مولود برج الثور يعاني كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

يتميز مولود برج الثور بأنه دومًا يريد أن تكون في مكانة اجتماعية مرموقة، يحتفظ دائمًا بالمال، يحب السفر والخروج، العمل لديه مهم جدًّا.

مميزات مواليد برج الثور

يتميز برج الثور بحبه للتأمل، ما يُضفي على طبيعته بعض الهدوء، ولكن من عيوبه أنه متسلط بعض الشيء، إلى جانب العند في شخصيته، ولكن رغم هذا فهو محبوب ممن حوله، لكونه شديد الحرص على سلامة المقربين منه، كما يتميز هذا البرج بحكمته ما يجعل الأصدقاء يميلون إلى الأخذ بنصيحته دائمًا.

توقعات برج الثور اليوم الجمعة 26-4-2024

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للبيع والشراء وتحسن التصرف في أمورك المالية.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجكويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.. لديك رؤية مستقبلية واضحة، وتنفعك ثقتك بنفسك.





برج الثور، فيتو

الأبراج اليومية، حظك اليوم وتوقعات الجمعة 26-4-2024 برج الجوزاء مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 مايو حتى 21 يونيو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الجوزاء بها صفة "الذكاء".

مميزات مواليد برج الجوزاء

أحد أكثر الأبراج هوائية، كل ساعة في حال، فهو مزاجي إلى أبعد حد، ولكن لباقته تجعله شخصية اجتماعية من الطراز الأول، إلى جانب أنه صاحب مواهب متعددة.

أشهر مواليد برج الجوزاء

ألكسندر بوشكين - مارلين مونرو - مايلز ديفيس - جودي غارلاند - جون كندي - يان فلامنج - الملكة فيكتوريا - بوب دايلن – كونفوشيوس.

مولود برج الجوزاء

ومولود برج الجوزاء يعاني كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف، وعليه دومًا أن يأخذ الحيطة والحذر.

يتميز مواليد برج الجوزاء بأنه ذكي جدًّا، وهو سريع البديهة ويستطيع التركيز على أكثر من شخص أو أكثر من عمل في وقت واحد، ويتكلم بسرعة ويفكر بشكل أسرع.

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الجوزاء

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد: إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج الجوزاء أن لديهم شخصية ذكية ومرنة ومتبدلة يستطيعون أن يتكيفوا فى أي موقف وأي ظرف.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مواليد برج الجوزاء لديهم براعات عديدة وفى الحقيقة الجوزاء ليس شخصيتين فقط بل أكثر من شخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء

يتمتع مولود برج الجوزاء بأنه شخص متغير ومتجدد وذكي للغاية وهو واثق بنفسه وشخصيته مستقلة ولا يمكن إجباره على القيام بشيء ضد رغبته ومواليد برج الجوزاء لديهم قدرة كبيرة على التعبير عن أنفسهم بشكل جيد.

الاحتياجات العاطفية لبرج الجوزاء

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد: إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج الجوزاء، الحب مهم بالنسبة لهم ولكنهم يملون سريعا وبالتالي الحب لديهم يفقد رونقه سريعًا.

وأضافت عبير، أن الجوزاء يحب الحب ويحتاج له ولكنه يفضل الحرية، ودائمًا يبحث عن شيء أكثر إثارة من الحب نفسه وهى الأفكار والجدال وهو مايجعلهم يتمسكون بالحب فى حال توافق عقلي وروحى مع الحبيب، وما يسمحلهم الانطلاق في أي علاقة عاطفية.

توقعات برج الجوزاء الجمعة 26-4-2024

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: اليوم عليك أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك.

برج الجوزاء، فيتو