مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب الـ33

تشارك مكتبة الإسكندرية، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الذي تنطلق أعمال دورته الـ 33 من يوم 29 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل، ويقوم بتنفيذه مركز أبو ظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشارك في هذه الدورة بمشاركة فاعلة، خاصة وأن جمهورية مصر العربية هي ضيف الشرف، وأن الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية للمعرض، لأنه عميد الرواية العربية، وهو أول عربي يحصل جائزة نوبل.



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فعاليات مكتبة الإسكندرية فى معرض أبو ظبي الدولى للكتاب

وأضاف الدكتور أحمد زايد بأن المكتبة تشارك بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان "نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع".

كما يشارك الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بندوة حول كتاب المعرض (كليلة ودمنة) حيث يقدم إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة، كما يشارك المهندس أحمد سمير؛ رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بندوة حول "التحول الرقمي والرقمنة بوابة المعرفة والتمكين في القرن الحادي والعشرين: نظرة على دور مكتبة الإسكندرية"، ويقدم كل من محمد صبحي رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة والاستاذة مروة الغرباوي مير إدارة خدمات المكتبات المتخصصة ورشة حول الخدمات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة،ويقدم الدكتور مدحت عيسى؛ قائم بأعمال مدير مركز ومتحف المخطوطات ورشة حول المخطوط العربي بين الأصل والمطبوع وهي تتبع ملامح المخطوط العربي.

مكتبة نجيب محفوظ

والجدير بالذكر أن السيدة أم كلثوم ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ أهدت مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية، لعرضها ضمن المجموعات الخاصة بالمكتبة، وسوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية أن "مقتنيات المكتبة (المهداة) تكتسب أهميتها الحقيقية من كونها مكتبة نجيب محفوظ الخاصة، حيث أن بعض الكتب تحمل توقيعه أو توقيعات كبار الأدباء والمفكرين في مصر والعالم".