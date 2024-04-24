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محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك السابق أحمد فؤاد

الإسكندرية , فيتو
الإسكندرية , فيتو

 استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني؛ ملك مصر والسودان سابقًا، والوفد المرافق له في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تضمنت جولة تفقدية في أقسامها ومتاحفها المختلفة. 

 

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عبر الدكتور أحمد زايد؛ عن سعادته واعتزازه باستقبال ملك مصر السابق، في مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي الذي يهتم بتاريخ مصر ويوثقه، داعيًا "فؤاد" إلى منح المكتبة جميع الوثائق الخاصة بالأسرة العلوية التي يمتلكها حتى يتم توثيقها وعرضها في المكتبة.

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مكتبة الإسكندرية 

 ومن جانبه؛ أشاد بالمكتبة وبدورها الفكري والثقافي في مصر، مضيفًا خلال كلمته في دفتر توقيعات كبار الزوار "سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم وفخور بهذا الإنجاز الرائع".
وحرص "فؤاد" على الإطلاع على الكتب والوثائق النادرة التي تعود إلى أسرته، من بينها المجموعة الخاصة بالملك فاروق، والعدد التذكاري لمجلة المصور الصادر وقت تتويج الملك فاروق، وأخرى عن زواج الأميرة فوزية من شاه إيران.
وقدم الدكتور أحمد زايد هدية تذكارية لـ"فؤاد" وكتاب عن مصر في فترة حكم الأسرة العلوية باللغة الفرنسية.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

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