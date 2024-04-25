أوين ويلسون يرفض عرضا بـ 12 مليون دولار بسبب أو جيه سيمبسون

أو جيه سيمبسون، ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير، أوين ويلسون، رفض عرضا بقيمة 12 مليون دولار، للعب دور المحامي دوجلاس ماكان، محامي لاعب كرة القدم الراحل أو جيه سيمبسون، في فيلم سينمائي.

وقال أوين ويلسون، عن سبب رفضه تجسيد دور المحامي دوجلاس ماكان، في فيلم يصور 'أو جيه سيمبسون' بريئًا: "إذا كنت تعتقد أنني سأقوم بالدور الرئيسي، في فيلم حول كيف لم يفعل أو جيه تلك الجريمة، فلا بد أنك تمزح معي".

وفاة او جيه سيمبسون بعمر الـ76

وأعلنت عائلته أو جيه سيمبسون، خبر وفاته، في ١١ إبريل ٢٠٢٤، عبر حسابه الرسمي على منصة X لتكتب: “في العاشر من أبريل، توفي والدنا، أورنثال جيمس سيمبسون، في معركته مع السرطان.. وكان محاطا بأبنائه وأحفاده.. خلال هذه الفترة الانتقالية، تطلب منكم عائلته احترام رغباتهم، في الخصوصية".

Advertisements

جريمة أو جيه سيمبسون

أو جيه سيمبسون، لاعب كرة قدم أمريكية شهير، ولكن شهرته الأكبر، جاءت بسبب اتهامه بجريمة قتل، تمت تبرئته منها في محاكمة مثيرة، شغلت الراي العام الأمريكي والعالمي، حيث اتهم، بقتل زوجته السابقة

وعلى الرغم من عدم إدانة سيمبسون، بوفاة زوجته نيكول براون سيمبسون، وصديقها ورونالد جولدمان، إلا أنه بعد ثلاث سنوات من محاكمته الجنائية، وجد مسؤولًا في دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا.

وترجع بداية أحداث الجريمة الشهيرة، في 12 يونيو 1994، حيث تم العثور على زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون، وصديقها رونالد جولدمان، مقتولين خارج شقتها في برينتوود.

واعتبرت الشرطة سيمبسون، شخصًا له مصلحة في عمليات القتل، بسبب محاضر سابقة بتهمة العنف المنزلي، كانت الزوجة حررتها ضده، ليتم توجيه تهم القتل إليه، وبدلًا من تسليم نفسه، اندلع مشهد إعلامي شهير عندما حاول سيمبسون، الفرار بسيارته البيضاء من طراز فورد برونكو، وتبعته الشرطة في مطاردة بطيئة، واجتذبت المطاردة المتلفزة في 17 يونيو جمهورًا بلغ حوالي 95 مليون شخص.

وأصبحت المحاكمة التي تلت ذلك سيركًا إعلاميًا، وتم العثور على سيمبسون غير مذنب في جريمتي القتل. ولكن في عام 1997، رفعت عائلة جولدمان دعوى مدنية ضد سيمبسون، وأدين بأنه مسؤول عن القتل غير المشروع، والضرب ضد جولدمان، والضرب ضد نيكول براون سيمبسون، وحُكم عليه بدفع 33.5 مليون دولار كتعويض.

قضى بعد ذلك سيمبسون، ما يقرب من تسع سنوات في السجن، بتهمة السرقة، والاختطاف، وتهم أخرى ليطلق سراحه في عام ٢٠١٧

تفاصيل حياة أو جيه سيمبسون



ولد أورنثال جيمس سيمبسون في سان فرانسيسكو، وفاز بجائزة Heisman Trophy أثناء وجوده في جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم سجل أرقامًا قياسية أثناء لعب كرة القدم الاحترافية لفريق San Francisco 49ers وBuffalo Bills.

بدأ التمثيل بينما كان لا يزال في جامعة جنوب كاليفورنيا، وظهر في "المركز الطبي" قبل أن يصبح محترفًا كلاعب كرة قدم.

وأو جيه سيمبسون، ظهر في أفلام مثل "The Klansman" و"Roots" و"The Cassandra Crossing" و"The Towering Inferno" بينما كان لا يزال في اتحاد كرة القدم الأميركي.

بعد اعتزاله كرة القدم، قام أو جيه سيمبسون، ببطولة ثلاثة أفلام بعنوان “Naked Gun”، والفيلم الكوميدي “Back to the Beach”، فيما كان أو جيه سيمبسون، قد أكمل طيارًا لمدة ساعتين،لسلسلة المغامرات "Frogmen" عندما أدى اعتقاله إلى توقف مشروع NBC بشكل مفاجئ.