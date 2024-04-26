تعرف على تشكيل اللجنة الاقتصادية بالشيوخ أثناء مناقشة خطة التنمية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين المقبل، إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مشروع خطة التنمية للعام المالي 2024/2025، والمحال من مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

موعد إحالة مشروع خطة التنمية إلى اللجنة الاقتصادية مجلس الشيوخ

واعتبرت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية للعام المالي 2024 /2025.

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وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

تفاصيل مناقشة مشروع خطة التنمية

كما تنص المادة 132 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

مناقشة تقرير خطة التنمية بجلسة الشيوخ

ونظمت المادة 133 ضوابط تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن خطة التنمية، حيث تنص على: يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته فى جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

كما جاء في نص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

كما تنص المادة 135 على أن: يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.