الخميس 25 أبريل 2024
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الرعاية الصحية بالأقصر: تشغيل 21 سرير عناية مركزة جديد بمستشفى الكرنك

العناية المركزة،فيتو
العناية المركزة،فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، الافتتاح الكلي وتشغيل 21 سرير عناية مركزة جديد بعد انتهاء أعمال التطوير في مبني الطوارئ الجاري تجهيزه وتطويره بالمرحلة النهائية لمستشفي الكرنك الدولي، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وقالت الهيئة: يتمتع قسم العناية المركزة الجديد برؤية خاصة تساعد على الاستشفاء والراحة النفسية للمرضى والعاملين بإطلالته النيلية، فيما يأتي افتتاح القسم الجديد والمطل على النيل مباشرة لخدمة المنتفعين من محافظة الأقصر وخدمة الزوار أيضا خاصة من السياح الأجانب، كما يعتبر هذا الافتتاح الثاني للأقسام العلاجية  المتطورة والمطلة علي النيل لعام 2024 بعد افتتاح  وحدة الغسيل الكلوي منذ فترة قريبة.

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وعلى نحو متصل أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر عن عمل كافة المنشآت الصحية طبقا لخطة الطوارئ وخاصة الأقسام الحرجة والعاجلة وأقسام الكلي والعنايات والحضانات وطوارئ العمليات وعدد من العيادات والتخصصات الأكثر احتياجا  طوال اليوم.

مع التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والارصدة والتنسيق المستمر مع فريق الانتشار السريع والغرفة المركزية وهيئة الإسعاف وغرفة الشبكة الوطنية للطوارئ علي مدار الساعة.

جاء ذلك تزامنا مع رفع درجة الاستعداد  لخطة تأمين الذكرى الثانية والأربعون لاحتفالات الدولة  بعيد تحرير سيناء. 

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