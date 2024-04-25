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مجلس جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

 ناقش مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، استعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى، والتى تبدأ فى نهاية شهر مايو المقبل لنحو ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، وتحديد مواعيد الامتحانات وفقًا لطبيعة الاختلاف بكل كلية.
 

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وهنأ رئيس الجامعة كليات الجامعة التى احتلت تخصصاتها  الفرعية مراكز متقدمة عالميًا فى تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024، وكرم المجلس عمداء كليات الآداب والعلوم والطب والصيدلة والهندسة والطب البيطري ومعهد الدراسات العليا والبحوث، حيث احتلت كلياتهم مراكز متقدمة في أكثر من تخصص فرعى.

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ووافق المجلس على إطلاق أسماء أعضاء هيئة التدريس على مدرجات وقاعات كلياتهم أو معاهدهم، ممن تركوا أثرًا ملموسًا أو أحدثوا تطويرا فى عهدهم ذو مرود واضح ومميز.

ووافق المجلس على تخصيص مقر لمدرسة بمحافظة الإسكندرية تقوم كلية التربية بتشغيلها من مرحلة الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية من التعليم العام.

ووافق المجلس على تدريب  (٧) من أعضاء هيئة التدريس منتسبي جامعة إنجامينا بدولة تشاد فى رحاب جامعة الإسكندرية كما  ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء برنامج ماجستير مهنى فى كيمياء مستحضرات التجميل بالتعاون بين كلية العلوم وكلية الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة.

جامعة الإسكندرية 

كما ووافق المجلس على إنشاء ماجستير مهنى فى كيمياء الغذاء بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة ووافق المجلس على إدراج مركز التميز لأبحاث الطب التجديدى ضمن المراكز التى يتم من خلالها التقدم لامتحان American Board Of Regenerative Medicine

وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة Lovely Professional University بالهند، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية النوعية) وجامعة ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووافق المجلس على ترقية ١٠ أعضاء هيئة التدريس ٧ إلى وظيفة أستاذ، و٣ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢١ مدرس، ومنح ٤٦ درجة دكتوراه و٤٤ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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