إخلاء باخرة سياحية بعد تعطلها في أسوان

تعرضت باخرة سياحية "فندق عائم" لعطل فنى مفاجئ أثناء رحلتها السياحية ما بين محافظتى الأقصر وأسوان، مما دفع المسؤولين إلى إجلاء الركاب السائحين من على متنها وتوفير وسيلة نقل بديلة لهم.

عطل فنى في مركب سياحي بأسوان

وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا يفيد بتعرض باخرة سياحية لعطل فني مفاجئ أثناء رحلتها قادمة من الأقصر وفى طريقها إلى مدينة أسوان، وتوقفت عن العمل بالقرب من منطقة الرمادى بمركز إدفو.

وتدخلت أجهزة المسطحات المائية والمسئولين عن الأزمات والطوارئ بأسوان، وتم إجلاء الركاب والسائحين وطاقم المركب، بعد توفير وسيلة انتقال بديلة للأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية بالمعالم السياحية والأثرية بأسوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ويحرص السياح في جنوب الصعيد على الاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة من خلال استقلال المراكب والدهبيات النيلية التى تخرج فى رحلات لعدة أيام بين المعالم الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، حيث تسعد الأفواج السياحية بعاصمة الآثار.

وتعد من أبرز مظاهر السياحة في الأقصر وأسوان، رحلات النيل والمراكب النيلية التى تخرج بصورة يومية بين المحافظتين ، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات.

وتعتبر رحلات النيل الأكثر جلباً للعملة الصعبة، حيث تحجز الشركات الكبرى حول العالم والأندية والمؤسسات بجانب المشاهير والنجوم بصورة سنوية تلك المراكب قبل بدء موسمي الشتاء والربيع بأسابيع طويلة، ويتهافت الجميع على تجربة تلك الرحلة المميزة في قلب نهر النيل حيث يستمتع السائحون برحلة ساحرة تجعلهم يعيشون أجواء الحياة البسيطة والجميلة.

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