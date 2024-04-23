وجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رسالة مفاجئة إلى مجلس إدارة برشلونة قبل الكلاسيكو.

رسالة رئيس ريال مدريد لبرشلونة بشأن مستقبل تشافي



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيريز أثناء الغداء المعتاد مع مجلس إدارة برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو وجه لمسؤولي البارسا رسالة مفاجئة بشأن مصير المدرب تشافي هيرنانديز.

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة برشلونة أن بيريز قال لهم أثناء الغداء: "لا أفهم لماذا يصاب الناس بالتوتر إلى هذا الحد بسبب إقصاء برشلونة من دوري الأبطال واحتمال خسارته للدوري".

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وذكر بيريز لمسؤولي برشلونة أن ريال مدريد خسر الدوري بشكل واضح في الموسم الماضي وتلقى هزيمة بنتيجة 4-0 من مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك لم يتم وضع مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي محل شك في أي وقت، بينما تتم معاملة تشافي بشكل مختلف.

وذكرت "سبورت" أن كلمات بيريز في الغداء عن مصير المدرب فاجأت مسؤولي برشلونة.

وكان الريال هزم برشلونة بنتيجة 3-2، الأحد الماضي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني.

وعلي صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني الا انه يراهن علي نجاحه مع الفريق علي الرغم من المستوي السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بإن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.



برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.