السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

السكة الحديد تنظم ندوة لشرح مميزات ازدواج خطوطها، الإثنين

قطار،فيتو
قطار،فيتو

تنظم الهيئة القومية للسكك الحديدية الإثنين المقبل، ندوة وجلسة عمل لمناقشة مشروع ازدواج خط قطار إيتاى البارود وتأثيره على خدمة الركاب بالمناطق المحيطة، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى.

ازدواج الخطوط 

على صعيد آخر، بدأت السكك الحديدية  الخطوات التنفيذية لمشروع عملاق لخدمة الركاب وهو ازدواج خط سكة حديد بشتيل/ الاتحاد، وإعادة تأهيل الاتحاد/ إيتاي البارود والاتحاد/ النهضة.

وتنظم وزارة النقل بالتعاون مع السكك الحديدية جلسة لدراسة الأثر البيئي لعدد من مشروعات الهيئة على رأسها ازدواج بعض الخطوط منها خط إيتاى البارود

جلسة تشاور 

وتعقد السكك الحديدية جلسة التشاور خلال الأيام المقبلة لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/ الاتحاد، وإعادة تأهيل الاتحاد/ ايتاي البارود والاتحاد/ النهضة

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وسبق وشهد الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم  بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الإسبانية العالمية  لدراسة تنفيذ ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق  بطول ٦٥  كم، مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتى شبين القناطر، وكذا تطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، على أن يتم التمويل من الجانب الأسباني بنظام (EPC+F).

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