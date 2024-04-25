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أخبار مصر

توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير..وزير النقل توقيع عقد بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتى تضم تحالف ( هاباج لويد، يوروجيت المانيا، كونتشيب ايطاليا.) وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط) وشركة رواد الهندسة الحديثة بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1   بميناء دمياط والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%. والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر  وعمق 18 متر.


وقام بالتوقيع كل من  خوان بابلو رئيس شركة دمياط اليانس، ومحمد محلب رئيس شركة الرواد وحضر مراسم التوقيع توم أكيلمن رئيس شركة يورجيت العالمية واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط.

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وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع على أهمية البدء الفوري في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وتكثيف تلك الاعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع  أهميتها في المساهمة  في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتًا إلي أن  هذا المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي)، والذى سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزا عالميا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وتابع ان هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، يدخل  ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

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البنية الاساسية الفريق مهندس كامل الوزير الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المنطقة اللوجيستية بطنطا المنطقة اللوجيستية لفريق مهندس كامل الوزير مهندس كامل الوزير وزير النقل

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