الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي في احتفالات عيد الفصح اليهودي

سلطات الاحتلال تغلق
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي، فيتو

طوفان الأقصى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين في احتفالات عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستوطنين ليومين.

سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي 

وتجدر الإشارة إلى أن  إسرائيل تغلق المسجد 10 أيام في كل عام (خلال أعياد مختلفة) أمام المسلمين وتفتحه للمستوطنين اليهود.

ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

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واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح 

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن أكثر من ٥٠٠ مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

 كانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين في أول أيام عيد  الفصح اليهودي، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. 

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مئات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح

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أول تعليق من الأزهر على دعوات ذبح قرابين الفصح اليهودي في المسجد الأقصى

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طوفان الأقصى المسجد الابراهيمي الضفة الغربية عيد الفصح اليهودي إسرائيل

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