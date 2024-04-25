أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر

أصبح الفنان الشاب أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا ومختلف تريندات منصات التواصل عقب إعلانه انفصاله عن سارة قمر عقب زواج دام قرابة الـ 12 عامًا.

طلاق أحمد جمال سعيد وسارة قمر

إذ أعلن “أحمد جمال سعيد” الانفصال عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: بسم الله الرحمٰن الرحيم

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‎وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ… تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة/ساره قمر، واليوم تم الطلاق رسميًّا. أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة.

الفنان أحمد جمال سعيد

شارك كل من الفنان أحمد جمال سعيد والفنان شريف إدريس معًا في مسلسل سوق الكانتو بطولة الفنان أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2023.

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد هي مشاركته في مسلسل كامل العدد، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر منصة العرض شاهد، وتصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، أحمد جمال سعيد، وآخرين، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، ومجموعة من النجوم الشباب.

أحمد جمال سعيد هو ممثل مصري، عٌرف لدوره في لقاء على الهواء، مسجون ترانزيت وإلا أنا… وهو حفيد فريد شوقي وهدى سلطان

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