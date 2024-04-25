أبرزهم رفعت والحصري وعبد الباسط، خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الخميس 16 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 6:40 (ص) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة النور 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 30ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورتى القمر والرحمن 30 ق.

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38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة القيامة 10 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي عبس / التكوير 15 ق.



20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور آل عمران.



58: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عوض وما تيسر من سورة يوسف 30ق.



08: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ صلاح يوسف وما تيسر من سورتى النجم/ القمر 30ق.



13:48 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ يس حسين ندا وما تيسر من سورة الشورى 15ق.



15:07 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد فريد السنديوني وما تيسر من قصار السور 15ق.



17:29 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الرعد 45 ق.



19:57 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق.



21:20 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة آل عمران 40 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتي الواقعة/ الحديد 44 ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الله عمران وما تيسر من سورة النمل.



03:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة يونس 26ق.

