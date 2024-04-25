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خارج الحدود

احتجاجات عيد الفصح في بروكلين ترفع شعار "أوقفوا تسليح إسرائيل" (صور)

احتجاجات عيد الفصح
احتجاجات عيد الفصح في بروكلين، فيتو

تجمع آلاف المتظاهرين حول لافتة كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” لينضموا إلى جماعتين مدافعتين عن السلام بقيادة يهود في بروكلين بنيويورك للمشاركة في الاحتجاج تزامنًا مع عيد الفصح.

وقال المنظمون إنهم استلهموا المظاهرة التي نظمت مساء الثلاثاء من العلاقات التي أقيمت بين المنظمين اليهود ونشطاء الحقوق المدنية الأمريكيين من أصل أفريقي لعقد «عشاء الحرية» الذي جمع أصحاب الديانات متعددة الأعراق في الذكرى الأولى لاغتيال مارتن لوثر كينج عام 1968 مع احتدام حرب فيتنام.

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أقامت هذا الحدث منظمة “أصوات يهودية من أجل السلام” ذات الميول اليسارية وحركة «إن لم يكن الآن».

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «أصوات يهودية من أجل السلام» ستيفاني فوكس «إن عيد الفصح هو قصة تحررنا، وقد أُمرنا أن نرويها كل عام. نأخذ صلواتنا وطقوسنا ومشاعرنا إلى الشوارع».

وجاءت فوكس من سياتل لتنظيم الحدث في «جراند أرمي بلازا».

وأضافت فوكس أن عيد الفصح يحث على التفكير في «ما هي قضايا الحرية في يومنا هذا، وليس هناك ما هو أبرز مما يحدث للفلسطينيين الآن».

وحث المتظاهرون في هذا الحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، العضو اليهودي الأعلى منصبًا في الكونجرس، على رفض دعم المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وشهد الحدث مشاركة نشطاء شبان وآخرين من كبار السن. كما انضم إليهم يهود سوريون ومغاربة تحدثوا عن ذكريات مشاركة أعيادهم مع جيرانهم المسلمين في الماضي.

وخاطبت الكاتبة البارزة ناعومي كلاين الحشد وعبرت عن تأييدها للموجة الأخيرة من احتجاجات الجامعات الأمريكية المطالبة بإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني.

وقالت كلاين إن الهجوم يعد إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

ووردت تقارير عن اعتقال مئات المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع "جراند أرمي بلازا" في بروكلين.


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