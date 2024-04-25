الخميس 25 أبريل 2024
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عقارات

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المناطق بالمدينة

عبد الرؤوف الغيطي،
عبد الرؤوف الغيطي، فيتو

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عددا من المناطق بالمدينة.
وتفقد مناطق ( محليات التجمع الثالث - اسكان النقابات - المحمودية… إلخ ) وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز  للتجمع الثالث ومسؤولي التجمع الثالث. 

وشدد على ضرورة الإهتمام  بتلك الأحياء وتكثيف أعمال النظافة اليومية  ووضع خطة لرفع كفاءة  المنطقة بالكامل من (المسطحات الخضراء وإزالة وتهذيب الأشجار طبقا للمتبع والاهتمام بتسليك وصيانة غرف التفتيش  وتنظيف وإنارة ) والعمل علي حل مشاكل السكان. 

وأكد التصدي بكل قوة وحزم لأى مخالفات من قبل السكان  سواء ( الاستيلاء على المسطحات الخضراء أو الأرصفة أو أي مخالفات بناء).

وشن جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة مفاجئة للضبطية القضائية  على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمشروع ٦٤٥ عمارة في ضوء البلاغات الواردة من المواطنين القاطنين بالمشروع.

وبهدف التأكد من شغل الوحدات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها وقد أسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر مختلفة بين إيجار وبيع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كان على رأس الحملة محمد ممدوح ومحمد عبد اللطيف  مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وبمصاحبة قوة من إدارة الأمن بالجهاز.

وناشد الجهاز المواطنين شغل الوحدة السكنية المخصصة لهم طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بذات القانون.

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كما تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27
ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:  
أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة. 
2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام   10%   من قيمة الوحدة.
3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة   5 %    من قيمة الوحدة.
4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى   1%     من قيمة الوحدة.
5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط 
  على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات
( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )  
6. التوقيع على العقد
بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة: 
7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها
8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ). 
9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289  جنيها
10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها
11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد
 

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