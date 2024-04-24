وقف قيد نادي الزمالك عرض مستمر.. الأبيض يتواصل مع بو طيب لتقسيط مستحقاته المتأخرة لحل أزمة القيد.. وقضيتين أخرتين في فيفا ضد القلعة البيضاء

خالد بوطيب، أزمة جديدة تلقاها نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوقف قيد الأبيض حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وجاء قرار الاتحاد الدولي بوقف قيد الزمالك بعد أشهر قليلة من قيام مجلس الإدارة بفك القيد في يناير الماضي والتعاقد مع 10 صفقات في الميركاتو الشتوي.

إلا أن فرحة جماهير الزمالك لم تكتمل ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف قيد الزمالك مجددا بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

بيان رسمي من نادي الزمالك بعد إيقاف القيد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

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وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

ويشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

تفاصيل إيقاف قيد الزمالك

وكان مصدر بنادي الزمالك، أعلن عن وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وقال المصدر: إن الزمالك كان قد تقدم باستئناف علي قرار إيقاف الصيد ومدة استئناف الزمالك على القرار انتهت فبالتالي يعود القرار لمًا كان عليه خاصة وأن غرض الزمالك من الاستئناف في قضية بوطيب كان لأجل تخطي شهر يناير وإتمام الصفقات وتقليص الغرامات والديون المتعلقة بأزمات القيد وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف الزمالك أن النادي أصبح مطالب بدفع مليون و٩٠٠ ألف يورو للاعب بالاضافة الى الفوائد ليصبح المبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو تقريبا.

أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد وقف القيد

وكان مصدر داخل نادي الزمالك عن أول رد فعل لمجلس إدارة النادي بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الأبيض بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وقال المصدر سنتواصل مع وكيل خالد بو طيب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوصول لحل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة والتي تقدر بـ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو تقريبا.

وواصل المصدر: نسعى للوصول لتسوية مع خالد بو طيب وجدولة مستحقاته المتأخرة أو دفع جزء منها "كاش" وجدولة الجزء الباقي.

أرقام خالد بو طيب مع الزمالك

وفي السطور التالية نعرض مشوار خالد بو طيب بالأرقام مع نادي الزمالك بعد ما تسبب في وقف قيد القلعة البيضاء.

انضم خالد بوطيب إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقيقة تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

3 قضايا للزمالك في فيفا

وأمام نادي الزمالك 3 قضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، الأولى هي قضية خالد بوطيب وأصبح الزمالك ملزما بسداد مليون و900 ألف دولار.

القضية الثانية للزماك في فيفا هي مستحقات فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض السابق والتي تصل لـ 700 ألف دولار، أما القضية الثالثة والأخيرة هي مستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الأبيض السابق والتي تقدر بـ 500 ألف دولار.