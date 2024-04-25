منطقة اللسان ومشروع جنة ومحطة الحاويات، تفاصيل 3 مشروعات عملاقة لتطوير محافظة دمياط

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أبرز 3 مشروعات عملاقة لتطوير محافظة دمياط.

وقدّمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شرحًا لرئيس الوزراء حول مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي بمدينة رأس البر، مُشيرة إلى أن المشروع يُحقق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية المهمة بمدينة رأس البر، موضحة أن أعمال التطوير تتضمن تدعيم حاجز الأمواج الغاطس الشمالي بمنطقة الخليج وإنشاء حاجز بحري بطول 420 مترًا طوليًا، وحائط بحري بطول 420 مترًا طوليًّا بطول الكورنيش، وذلك لحماية الشاطئ.

Advertisements

تستعرض فيتو من خلال الإنفوجراف القادم تفاصيل الثلاث مشروعات وأهميتها في بالنسبة لمحافظة دمياط